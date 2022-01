Sevilja i afrohet Realit

Shpërndaje







12:51 04/01/2022

Skuadra e Lopetegui ka fituar 1-0 në transfertë ndaj Cadiz

Sevilja e ka shfrytëzuar më së miri hapin fals që hodhi këtë javë kryesuesi i La Liga-s, Real Madrid. Në javën e 19 te kampionatit spanjoll, skuadra andaluaziane ka fituar minimalisht në transfertë ndaj Kadizit duke iu afruar edhe më shumë kreut të renditjes.

Në një ndeshje ku nuk shkëlqeu skuadra e drejtuar nga Lopetegi ka arritur të marrë atë që kërkonte. Me armën e saj të fortë zotërimin dhe qarkullimin e topit Sevilja pati durimin e duhur deri në minutën e 58 kur Ocampos ka gjetur golin me një goditje brenda zonës. Pas kalimit në avantazh andaluzianët kërkuan edhe golin e sigurisë por goditja e Acuna në minutën e 65 u ndal nga shtylla. Vendasit e Kadizit u përpoqën në fund të takimit për të gjetur golin e barazimit, por miqtë arritën të mbroheshin siç duhej duke u larguar me një fitore të vyer.

Pas këtij suksesi Sevilja renditet e dyta në kuotën e 41 pikëve, vetëm 5 pikë më pak se Reali që ndodhet në vendin e parë të kampionatit spanjoll. Duhet theksuar se madrilenët kanë një ndeshje më shumë, ndaj tashmë lufta për fitimin e titullit është edhe më e fortë.

Klan News