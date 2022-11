Sezoni i ankandeve nis javën e ardhshme në Nju Jork

22:20 05/11/2022

Shtëpitë e Christie’s dhe Sotheby’s përfshijnë koleksionet e Paul Allen, Pablo Picasso dhe Andy Warhol

Sezoni i ankandeve të artit të vjeshtës fillon në New York City javën e ardhshme, me shtëpitë e Christie’s dhe Sotheby’s që të dyja presin të sjellin shitje rekord. Ndër pikat kryesore është koleksioni i filantropistit Paul G. Allen, bashkëthemelues i Microsoft, përfshin më shumë se 150 kryevepra që përfshijnë 500 vjet histori arti. Koleksioni Paul Allen është gati të jetë ankandi më i madh dhe më i jashtëzakonshëm i artit në histori. Të tjera vepra që do të paraqiten në ankand përfshin vepra nga Pablo Picasso, Georges Seurat, Paul Cezanne dhe Lucien Freud.

“Shumë nga veprat e koleksionit pritet të jenë rekorde për artistin. Shumë prej tyre në fakt ishin rekorde për artistin në kohën kur u blenë nga Paul Allen nga ankandet e mëparshme, një prej tyre ishte edhe Frojdi. Është blerë në vitin 1998 nga ankandi. Në atë kohë fitoi mbi 5 milionë dollarë. Po ashtu ne do të presim rekorde për Seurat, Cezanne, shumë prej kryeveprave brenda koleksionit.”

Koleksioni i vlerësuar prej 1 miliard dollarësh do të shitet në dy ankande të drejtpërdrejta në Christie’s Rockefeller Center më 9-10 Nëntor. Më pas, më 17 Nëntor Christie’s do të mbajë në mbrëmje një tjetër shitje të shekullit të 21-të që përfshijnë “Sugar Ray Robinson” të Jean-Michel Basquiat, një portret i boksierit legjendar.

Ndërkohë, Sotheby’s pret të thyejë rekorde me “Composition No. II” të Piet Mondrian, i vlerësuar mbi 50 milionë dollarë dhe “White Disaster” të Andy Warhol. “White Disaster” vlerësohet të shitet më shumë se 80 milionë dollarë. Në koleksionin e veprave të Warhol kanë qenë vetëm tre vepra që kanë dalë në treg në 20 vitet e fundit. Ankandi i Sotheby’s do të mbahet më 14 Nëntor dhe më 16 Nëntor.

