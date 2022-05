Sezoni i Feyenoord dhe Roma

12:08 25/05/2022

Holandezët kanë vetëm 1 humbje, por favoritë janë italianët

Pas një sezoni tepër të gjatë të Conference League sot do të luhet finalja e parë historike e këtij turneu europian për klube.

Roma dhe Feyenoord do të përballen Arenën Kombëtare në Tiranë dhe të dy ekipet e shikojnë si një mundësi të artë për të festuar një trofe kontinental.

Skuadra holandeze ka patur një sezon më pozitiv, pasi ka vetëm një humbje me Elfsborg në Play Off nga 18 ndeshjet e luajtura, duke nisur që nga turi i dytë me Dritën e Gjilanit.

Ekipi italian pati si mace të zezë Bodo Glimt që mundi 2 herë në Norvegji në fazën e grupeve dhe atë me eliminim direkt, por gjithsesi ia doli të shkojë deri në finale ku shikohet si favorit.

Roma zhvilloi 14 ndeshje, duke e nisur nga faza Play Off. Fusha do të tregojë se cili e meriton kupën e Conference League, Feyenoord apo Roma.

Tv Klan