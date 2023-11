Sezoni i fundit i “The Crown”

13:33 13/11/2023

Fillon si “një letër dashurie për mbretëreshën”, 4 episodet e para nga 16 Nëntori

Sezoni i fundit i ‘The Crown’ u lançua në Los Anxhelos mbrëmjen e së dielës me shumicën e aktorëve të pranishëm, pasi greva e aktorëve të Hollivudit përfundoi në fillim të javës. Pjesa e parë e sezonit të fundit sjell ngjarjet që çuan në vdekjen e Princeshës Diana në 1997, e luajtur edhe një herë në serial nga Elizabeth Debicki. Debicki tha se ky sezon ishte një sfidë për të, duke e ditur se karakteri i saj do të vdiste.

“Mendoj se si aktore kur padyshim e dini se ku po shkon historia juaj, por luani kundër saj dhe kështu është ai kërcimi i bukur që na është dashur të kërcejmë për një kohë të gjatë për të krijuar historinë që ishte ndoshta gjëja më sfiduese.”

Khalid Abdalla që portretizon, Dodin e përdori premierën për të dërguar një mesazh. Ai shkroi në dorën e tij ‘Armëpushimi tani’, të cilin ua tregoi fotografëve dhe ekipeve televizive.

“E kam këtë në dorën time sepse besoj në fuqinë e zemrës njerëzore, sepse besoj se e gjithë jeta është e shenjtë sepse shifrat që po vdesin njerëz cdo ditë janë të jashtëzakonshëme dhe sepse kjo duhet të ndalet për të gjithë”.

Me vetëm disa ditë që nga shpallja e përfundimit të grevës së aktorëve, shumë aktorë kryesorë nuk ishin prezentë në premierë, duke përfshirë Imelda Staunton, e cila luan Mbretëreshën Elizabeth II dhe Dominic West, që luan Princin Charles. Sezoni i gjashtë i “The Crown” do të dalë në dy pjesë. Katër episodet e para dalin në treg më 16 Nëntor, ndërsa gjashtë të fundit do të dalin më 14 Dhjetor.

