Sezoni i kroçierave nuk ka përfunduar

Shpërndaje







14:32 08/09/2023

Në Durrës deri në Tetot pritet të ankorohen edhe 7 kroçiera të tjera me mijëra turistë të huaj

Turizmi i mjeteve të lundrimit ka pësuar rritje këtë sezon veror. Deri në muajin Gusht në Durrës janë ankoruar 260 mjete lundruese si krociera, jahte apo veliera, por sipas të dhënave nga autoriteti portual sezoni i krocierave nuk ka përfunduar.

“Kemi akoma edhe Shtatorin dhe Tetorin. Kemi prenotime për të vizituar Durrësin. Gjithashtu presim edhe 7 kroçiera të tjera të cilat do të sjellin gati 4 mijë e ca turistë.”

Këtë vit janë rritur të ardhurat në buxhetin e shtetit edhe nga taksa e naftës që është aplikuar për mjetet që janë furnizuar me karburant.

“Këtë vit është aplikuar një taksë kombëtare prej 4 qind lekë të vjetra për furnizimet me naftë. Vetëm nga furnizimet me naftë në buxhetin e shtetit kanë kaluar rreth 10 milion dollar. Nuk është e vërtetë që nuk paguajnë akcizë. Këto mjete furnizohen me naftë e cila merret me çmim burse.”

Durrësi ishte një nga qytetet më të vizituara nga turistët e huaj këtë verë. Sipas të dhënave nga tur operatorët prenotimet janë të larta edhe për muajin Shtator.

Klan News