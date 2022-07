Sezoni i ri i Superligës shqiptare

21:47 15/07/2022

Tirana ‘peshkon’ Kukësin në javën e parë, Teuta sfidon Laçin

Përballje spektakolare që në javën e parë të Superligës shqiptare. Kampionët e vendit, Tirana sfidon Kukësin në transfertë. Një përballje mes dy skuadrave që do synojnë titullin në edicionin 2022-2023 të elitës së futbollit tonë. Si Tirana ashtu edhe Kukësi kanë pësuar shumë ndryshime në organikë, çka pritet të reflektohet edhe në fushën e lojës. Për herë të parë pas shumë sezonesh, verilindorët do i luajnë ndeshjet në stadiumin e tyre.

Sfidë me mjaft interes është edhe ajo e Kurbinit mes Laçit dhe Teutës. Ekipe që objektivin minimal kanë pjesëmarrjen në Kupat e Europës. Fituesi i Kupës, Vllaznia do e nis garën për të synuar titullin përballë Erzenit, skuadër e ngjitur këtë sezon në elitën e futbollit shqiptar. Shijaksit do presin në stadiumin e Durrësit skuadrën kuqeblu që këtë sezon kërkon të fitojë titullin kampion, pas dy sezoneve të fundit ku e mbylli garën me fitimin e Kupës.

Bylis-Kastrioti është një tjetër duel tepër interesant i javës së parë të Superligës. Skuadra të projektuara për të qenë protagoniste në sezonin e ri dhe për të mos u kënaqur vetëm me shmangien e rënies nga kategoria. Java e parë e Superligës për sezonin 2022-2023 mbyllet me përballjen mes Partizanit dhe Egnatias. Të kuqtë shpresojnë të bëjnë më mirë në këtë edicion, ndërsa rrogozhinasit ndryshe nga sezoni i shkuar, besojnë ta sigurojnë qëndrimin në elitë para javës së fundit, duke shmangur edhe raundin play-out. Si gjithmonë në sezonet e fundit, derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit do të luhet në javën e gjashtë. Sezoni i ri nis më 20 Gusht.

