Sezoni i ri mësimor me shkolla të reja

20:21 11/09/2022

Rama: Ambiente me kushte dinjitoze edukimi dhe zbavitjeje

Një ditë para fillimit të sezonit të ri shkollor kryeministri Edi Rama ka ndarë disa imazhe të shkollave të ndryshme të vendit, të cilat janë ristrukturuar. Një prej shkollave që ishte dëmtuar nga tërmeti do të hapë dyert këtë vit të ri shkollor në Fushë-Krujë, me një risi, pasi është pajisur me panele diellore për vetë-prodhimin e energjisë.

Në Bashkinë e Krujës, janë rindërtuar 6 shkolla, të cilat hapin dyert të hënën për 1632 nxënës. Në Rrëshen mësimin e nisin dy shkolla të rilindura me kushte dinjitoze mësimi, për 810 nxënës. 584 fëmijë, në Patos do kenë mundësi të zhvillojnë mësimin në dy shkolla të reja.

Sipas kryeministrit Rama, edhe shkolla 9-vjeçare “Koto Hoxhi” në Gjirokastër pret më shumë se 900 nxënës me kushte dinjitoze edukimi dhe zbavitjeje.

