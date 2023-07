“Sezoni veror rrezik për shpërthimin e fruthit”

17:21 03/07/2023

Bino: Këto sëmundje shkaktojnë dëmtime të trurit, verbëri, shurdhim e deri në vdekje të fëmijëve.

Sezoni turistik dhe fluksi i madh i lëvizjeve të turistëve që vijnë në vend, por edhe të shqiptarëve që shkojnë jashtë për pushime, po shton rrezikun e përhapjes së sëmundjeve infektive, dhe sidomos të atyre sëmundjeve të cilat kanë një rënie të mbulesës vaksinale, siç është fruthi, reubeola dhe parotiti. Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë në ISHP, Silva Bino tha se gjatë këtij viti janë identifikuar 2 raste me fruth.

“Te një grua e cila e kishte vaksinuar fëmijën e vet, por vetë ishte e pavaksinuar. Rasti ishte me origjinë nga Kukësi dhe është kapur në Durrës. Kishte pasur kontakt me një familje që kishte ardhur nga Italia. Sezoni turistik shton rrezikun për hyrjen dhe daljen e fruthit, jo për sëmundjet e tjera për të cilat kemi një mbrojtje të mirë vaksinale. Pra, me një dozë 89% mbrojtje.”

Sipas Binos, ndryshe nga vendet e tjera që mbulesa vaksinale për shkak të pandemisë ka rënë për të gjitha vaksinat, në vendin tonë ka rënë vetëm për MMR, pra ruth, rubeolë, parotiti apo siç njihet ndryshe shytat.

“Nëse në shumicën e vendeve rënia e mbulesës vaksinale është për të gjitha vaksinat, jo vetëm për MMR dhe bota është e shqetësuar. Në Shqipëri vihet re që mbulesa vaksinale ka rënë vetëm për fruthin.”

Ekspertja e shëndetit publik, Silva Bino tha se pasojat nga këto sëmundje janë shumë të rënda, deri në humbje jete, ndaj as shtyrja e vaksinës nuk duhet të bëhet.

“Shkaktojnë humbje të dëgjimit, dëmtim të trurit që çon deri në vdekje. Kjo vaksinë që ka mbrojtje ndaj 3 lloj sëmundjesh, të mbron nga të gjitha këto. Sepse këto nuk janë më të lehta se kanceri.”

Fruthi, rubeol dhe parotiti janë sëmundje që parandalohen me dy doza të vaksinës që injektohen në moshën 12 muaj dhe 5 vjeç.

