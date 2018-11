Sfera gjize me salcë domate (Video)

Përbërësit:

750 gr salcë pelti

350 gr ricota ose gjizë e njomë

150 gr bukë qumështi

2 vezë

1 dhelb hudhër

pak majdanoz

kripë

piper

vaj ulliri

limon

Përgatitja:

Presim bukën në formë kubike dhe e grijmë bashkë me djathin parmixhano në mikser. Në një tas vendosim gjizën dhe në të grijmë një thelpi hudhër, pak majdanoz, kripë, piper, 2 kokrra vezë dhe vaj ulliri. Pasi kemi grirë bukën në mikser e shtojmë në tasin ku kemi hedhur edhe produktet e tjera dhe i përziejmë bashkë. Për ta bërë edhe më të freskët shtojmë edhe pak lëkurë limoni dhe e përziejmë me masën. Me masën e formuar krijojmë sfera të vogla.

Për përgatitjen e salcës në një tenxhere shtojmë vaj, pak borzilok dhe disa thelpinj hudhër. Pasi i skuqim pak në to shtojmë domatet e bëra pure në mikser. I skuqim për pak bashkë dhe mbi salcën shtojmë sferat dhe i lëmë të ziejnë bashkë. Marrim bukën që premë për përgatitjen e brusketave dhe mbi të shtojmë vaj ulliri, trumzë dhe kripë e piper dhe i fusim në furrë në 200 gradë për 7 minuta. Mbi brusketa shtojmë edhe domate të freskëta të marinuara me borzilok të freskët, kripë, piper. Fillimisht në pjatë vendosim pak salcë, mbi të brusken dhe sferat me gjizë.