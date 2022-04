Sfida delikate në javën e 29

19:40 16/04/2022

Disa skuadra kërkojnë Europën

Të eliminuar nga Kupa e Shqipërisë, dhe me shpresa të pakta në kampionat për të arritur Europën, Partizani do të presë Skënderbeun, skuadër e vendit të fundit në renditje dhe që me shumë mundësi do të bjerë nga kategoria.

“Ne do ta respektojmë kundërshtarin sepse në të tilla situata, roli psikologjik vlen shumë. Në të tilla raste kur kundërshtari i ka humbur objektivat dhe luan pa presion, mund të na vështirësohet situata. Duhet të jemi shumë të vendosur dhe të mos e nënvlerësojmë ekipin tjetër”.

Do të jetë një sfidë për trajnerin e Skënderbeut, Skënder Gega, i cili u largua nga Partizani pas fitimit të titullit kampion.

Vllaznia është disi e qetë pas kualifikimin për në finalen e kupës, por ende e pasigurtë për të fituar trofeun që do t’i siguronte një vend në Europë, kështu që ndaj Teutës do të kërkojnë 3-pikëshin.

Të vështirë do ta ketë edhe Dinamo që përballet me Laçin e vendit të dytë. Trajneri i bluve kërkon barazimin”.

Këto ndeshje mbyllin javën e 29 të kampionatit.

Tv Klan