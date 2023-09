Sfida e Kombëtares me Poloninë/ Shyti: Mendoj se do të jetë një moment historik, kushtet janë në favorin tonë

13:07 10/09/2023

Analisti i sportit, Artan Shyti, e shikon ndeshjen Shqipëri-Poloni si një festë të vërtetë që do të mbledhë bashkë të gjithë shqiptarët.

Artan Shyti: Ndeshjen Shqipëri-Poloni e shikoj si një festë të vërtetë që do të mbledhë para ekranit edhe Tv Klan të gjithë shqiptarët, pavarësisht nëse e duan apo jo futbollin. Sot është një nga ato momentet që sporti ka mesazhin unifikues të shpresës që do të kemi një rezultat pozitiv. Ky është një moment kur historia duhet sfiduar. Unë mendoj se do të jetë një moment historik, shpresoj pasi duke qenë se çfarë bëmë me Çekinë, duke qenë se luajtëm shumë. Tregues që ne me polakët të bëjmë diçka më pozitive. Shpresoj që sot të jetë një ditë e shënuar për sportin dhe për shqiptarët.

Në një lidhje direkte për Klan News, analisti Shyti thotë se kushtet janë në favorin tonë, por shton se pavarësisht kësaj, nuk duhet ulur vigjilenca.

Artan Shyti: Kushtet janë në favorin tonë, Polonia ka pasur probleme, mungojnë disa lojtarë, nuk ka ndonjëfarë homogjeniteti, qoftë edhe psikologjik. Kjo nuk duhet të shërbejë që të ulet vigjilenca.

Ndeshja Shqipëri-Poloni do të transmetohet mbrëmjen e sotme falas në Televizionin Klan./tvklan.al