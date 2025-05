Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, foli në konferencë për shtyp, në prag të sfidës së kthimit me Interin, në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve, pas ndeshjes së parë të mbyllur në barazim 3-3.

Tekniku gjerman tha se ekipi i tij duhet të luajë në grup dhe ta shijojë këtë moment, për të arritur finalen.

Ai nuk i kurseu vlerësimet për Lamine Yamal, ndërsa zbuloi se Robert Lewandowski do e nisë ndeshjen nga stoli.

“Kur filloi sezoni, askush nuk e kishte idenë se çfarë mund të bënim. Deri tani kemi fituar dy trofe dhe po vijnë javët më të rëndësishme. Në këtë nivel është normale që të jetë kështu. Ekipi duhet të arrijë sukseset duke punuar në grup. Dua që të bëjnë klubin dhe tifozët krenarë.

Kemi analizuar gjithçka nga ndeshja e parë. Në goditjet standarde duhet të mbarohemi më mirë. Lewandowski do e nisë ndeshjen nga stoli. Nëse do kemi nevojë për ndihmën e tij, do e aktivizojmë.

Kemi lojtarë të jashtëzakonshëm në ekip dhe Yamal është njëri prej tyre. Ajo që ai bën me topin është e pabesueshme, duke dhënë çdo pasim të saktë. Çdo lojtar përmirësohet pas ndeshjeve që luan. Jemi në gjysmëfinale dhe duhet ta shijojmë këtë. Lojtarët e mi nuk dorëzohen kurrë. Interi ka një skuadër të shkëlqyer dhe disa lojtarë të fortë”, u shpreh Flick.

Ndeshja Inter-Barcelona, do të luhet të Martën në “San Siro”, duke nisur nga ora 21:00. /tvklan.al