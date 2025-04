Partizani luan një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, siç është ajo ndaj Elbasanit. Sfida e javës së fundit në kampionat, luhet për vendin e katërt dhe të kuqve u bën punë vetëm fitorja.

Në konferencën për shtyp, trajneri i Partizanit, Skënder Gega vlerësoi maksimalisht kundërshtarin, por u shpreh besimplotë për rezultat pozitiv.

Sipas tij, kjo ndeshje ka peshë të madhe për objektivat e klubit.

“Është ndeshja e fundit, ndeshje e rëndësishme. Është një ndeshje që ka peshë të madhe sepse pikësynimet kanë qenë për të qenë lart për “Final 4” dhe për trofe. Duke u nisur nga ndeshja me Egnatian mënyra se si shkoi loja ishte një ekstra lodhje për ne sepse luajtëm 120 minuta. Në këtë aspekt jemi pak të rënduar fizikisht, koha ka qenë e shkurtër. Jemi munduar të rikuperojmë, jemi besimplotë që do ia dalim.

Jemi optimistë. Nëse nuk je optimist në futboll është e pamundur. E respektojmë kundërshtarin. Kanë pasur një ecuri të mirë, por jemi në fushën tonë, jemi me tifozët tanë. Kemi pasur mungesa, asnjëherë mungesat nuk janë justifikim. Patjetër kur në një grup me format të caktuar, një po të mungojë fillojnë dhe krijohen dilemat. Koha ka qenë shumë e shkurtër, deri nesër do mundohemi të rikuperojmë sa më tepër.

Mendoj se të gjithë janë të preokupuar, në mënyrë absolute nuk dua të vë në dyshim preokupimin ose dëshirën e lojtarëve. Janë disa gjëra në futboll që jo çdo gjë shkon paralel. Është një grup lojtarësh që po mundohen dhe e ndjejnë përgjegjësinë, por unë nuk dua t’i rëndoj në aspektin psikologjik. Duhet të distancohemi nga mediat dhe rrjetet sociale, nga komentet. Jam munduar të flas me secilin. Ata e kanë sjellë deri këtu jo unë. Janë në vend të 4 me një golavarazh jo më të mirë se Elbasani, por i kanë të gjitha mundësitë.

Në kampionatin shqiptar duhen vlerësuar dhe respektuar të gjithë. Unë nuk jam ai natyrë që i nënvlerësoj, por edhe nuk flas për mënyrën e lojës apo diçka tjetër. Elbasani është me meritë këtu. Ka bërë një fazë të tretë ose të katërt të mirë, por ne jemi Partizani dhe do mundohemi që këtu të luajmë si në shtëpi. Kjo është e vërteta, por 90 minutëshit nuk i dihet”, u shpreh Gega.

Ndeshja Partizani-Elbasani do të luhet në stadiumin “Arena e Demave” të Dielën, duke nisur nga ora 15:30.

/tvklan.al