Dueli me Finlandën, Maran: Ndaj San Marinos e morëm mesazhin, ekipi e di çfarë duhet të bëjë

Konferenca e plotë
Maran: Ndaj Finlandës futemi për të shënuar dhe për të mos pësuar
“Çështja mentalitetit? Kjo është diçka që e kemi kuptuar menjëherë pas ndeshjes me San Marinon. Nuk ka dyshim që mesazhi është marrë edhe nga skuadra. Ndeshja mund të ishte mbyllur më herët me më shumë gola. Skuadra e ndjen përgjegjësinë.
Ne do të futemi në fushë për të shënuar dhe për të mos pësuar gol. Ndeshja me San Marinon, e ka vënë në dyshim këtë proces për të cilin po punojmë. Ndeshja me Finlandën tregoi se shënuam shpejt dhe mund të kishim shënuar, por u vendos nga episodet. Skuadra është koshiente për atë që duhet të bëjë. Shpresoj ta transmetojmë nesër.
Ajo që kam vënë re në Shqipëri është dëshira për të qenë të vendosur. Populli shqiptar e ka karakteristikë dhe duhet çuar te skuadra. Po ashtu edhe ndjenja e përgjegjësisë, është ajo që duhet dhe e kemi.
Në fakt jam duke tentuar të njoh edhe lojtarët e këtij kampionati. Është detyrë e trajnerit që të kuptojë futbollin e vendit. Mendoj se është ajo që duhet të bëjë trajneri i një Kombëtareje. Kjo është një mënyrë e imja për të respektuar kampionatin.
Mendoj se elementi më kryesor është që lojtarët të jenë të motivuar nga stadiumi. Për secilin nga lojtarët duhet të jetë diçka specifike, pa një brengë ndërgjegje, me ndjenjën se dhanë gjithçka në fushë. Rezultatit nuk i dihet, por e rëndësishme është që të japim gjithçka.”
Maran: Tifozët besojnë te Kombëtarja, krenarinë ta transmetojmë në fushë
“Fakti që janë kaq shumë në stadium, do të thotë se ata besojnë. Te djemtë kam parë një dëshirë të madhe për të mbajtur këto vlera. Unë i vlerësoj shumë tifozët dhe besimin që kanë te ne. Këtë krenari të madhe që kanë tifozët, ta transmetojmë në fushë me përgjegjësi të madhe, sepse përfaqësojmë diçka të madhe siç është kombi.
Duhet të jemi të bindur në atë që mund të bëjmë ne dhe jo në atë që thonë të tjerët. Unë jam i bindur për atë që kam parë te skuadra. E rëndësishme është çfarë transmetojmë në fushë. Stadiumi plot është stimul për ne.”
Ndeshja ndaj Finlandës, Ismajli: E kemi obligim vendin e parë, jemi përgatitur mirë
Mbrojtësi i kombëtares Ardian Ismajli shprehet optimist për ndeshjen ndaj Finlandës, duke theksuar se Kombëtarja është përgatitur mirë, synon vendin e parë dhe mbështetja e tifozëve në “Air Albania” do të jetë një faktor i rëndësishëm.
Ismajli shprehet se vendin e parë në grup e kanë obligim.
“Jemi përgatitur mirë, e dimë rëndësinë e ndeshjes. Normalisht, e kemi edhe obligim për vendin e parë. Duhet ta dëshmojmë në fushë. Ndeshjen e parë në Finlandë, hiq kartonin e kuq, kemi bërë ndeshje të mirë këto vitet e fundit. Këto episode bëjnë të vetën dhe me atë episod ndeshja iku disi. Gjithçka varet nga ne dhe shpresojmë ta mbajmë siç e kemi filluar.
Mbrojtësi thekson se duhet të evitohen faullet afër portës.
“Dy goditje standarde, dy gola. Nganjëherë fati ta kthen edhe shpinën. Nuk kisha thënë që në atë ndeshje nuk kishim paraqitje të mirë. Edhe me një lojtar më pak, prapë fati nuk… Duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të evidentojmë faullet afër golit, pastaj varet edhe nga situata. Dhe situata ta bën detyrën për faullet“, tha Ismajli.
Futbollisti i kombëtares u shpreh se nuk kanë stres kur luajnë para tifozëve pasi ato janë numri 12 për to.
“Nuk besoj që çunat kanë panik ose stres kur luajnë përpara tifozëve tanë. Ata janë numri 12 për ne. Sa herë kemi qenë këtu, kemi pasur paraqitje të mira. Tifozët janë pozitivë dhe kur ishim në barazim me San Marinon na kanë mbështetur. Më e rëndësishme është fitorja, ajo i mbyll të gjitha problemet. Çunat kur luajnë në Air Albania kanë një ndjenjë të veçantë, sepse këtu kemi pasur rezultate fantastike“, theksoi Ismajli.
Ai u ndal edhe tek stafi dhe trajneri që tha se kanë bërë një punë shumë të mirë.
“Gabimet ndodhin. Futbolli pa gabime nuk ka, por shpresojmë t’i evidentojmë sa më shumë, sepse po na kushtojnë ndonjëherë. Duhet të jemi më të qartë në ide. Trajneri dhe stafi kanë bërë një punë shumë të mirë. Kanë analizuar dhe na i kanë treguar në stërvitje. Shpresojmë të bëjmë atë që dëshiron trajneri dhe të marrim rezultat“, u shpreh mbrojtësi i kombëtares.
Ismajli tregoi edhe diferencën mes futbollit të ish trajnerit të kombëtares Sylvinho me atë të Maran.
“Mbrojtja më e mirë është sulmi. Sylvinho ka luajtur futboll difensiv dhe statik. Ai futboll nuk ekziston. Futbolli modern është ai që po luan trajneri Maran dhe na ndihmon më shumë nëse dalim me presing, sepse mund ta zëmë kundërshtarin në befasi. Mund të luajmë gjithë kohës dhe nuk e kemi problem. Trajneri i ka parë gjërat tona pozitive. Secili prej nesh e ka përparësi të vetën, por të veshësh fanellën e Kombëtares është një përgjegjësi e madhe. E veshim me krenari dhe nuk kemi hezituar të vijmë e të bëjmë punën tonë për një komb. Ndeshje të lehta nuk ka. Këto ekipe janë më poshtë në tabelë, por çdo ekip kombëtar po luan futboll. Tifozët nuk mungojnë. Pika jonë më e fortë është Air Albania. Edhe nëse rezultati nuk është ai që presim, tifozët do të na përkrahin”, tha Ismaili.
Dueli me Finlandën, Maran: Ndaj San Marinos e morëm mesazhin, ekipi e di çfarë duhet të bëjë
Trajneri i Shqipërisë, Rolando Maran, doli në konferencë para ndeshjes me Finlandën, e vlefshme për grupin C1 në Ligën e Kombeve.
Tekniku kuqezi theksoi se në këtë përballje, Shqipëria do të luajë vetëm për fitore, ndërsa shtoi se synimi është të shënojë dhe të mos pësojë.
Ndër të tjera, ai deklaroi se pjesëmarrja e lartë e tifozëve në stadium, shton përgjegjësitë për futbollistët në fushë, ndërsa theksoi se pas duelit me San Marinon ekipi e mori mesazhin.
Së bashku me trajnerin, në konferencë për shtyp doli edhe mbrojtësi Ardian Ismajli, i cili u shpreh se objektivi është vendi i parë.
Shqipëria vjen në këtë përballje si kryesuese me nëntë pikë, dy më shumë se Finlanda.
Ndeshja do të luhet në stadiumin “Air Albania”, të enjten në orën 20:45 dhe transmetohet në Tv Klan.