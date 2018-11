Sfida Tirana – Kukësi mbyllet në barazim 0-0

Tirana dhe Kukësi e kanë mbyllur në barazim 0-0 sfidën e tyre shumë të tensionuar si në fushë, ashtu edhe në shkallët e stadiumit “Selman Stërmasi”. Edhe me ndryshimin e trajnerit, bardheblutë nuk po e gjejnë fitoren dhe kjo ka acaruar tifozerinë kryeqytetase, që në përfundim të ndeshjes ka hyrë në fushën e lojës. Është dashur ndërhyrja e forcave të rendit, për të larguar tifozët.

Kujtojmë se grupi i tifozëve “Tirona Fanatics”, edhe pse të dënuar për të mos hyrë në stadium, nuk e kanë respektuar vendimin. Përsa I përket ndeshjes, rastet nuk I munguan të dyja skuadrave, por mundësinë më të mirë për të shënuar e ka patur Kukësi, kur Reginaldo humbi penallti në minutën e 33-të.

Tirana ka shënuar në minutën e 43-të, por goli është anuluar për pozicion jashtë loje. Në fund të ndeshjes, Kukësi mbeti me dhjetë lojtarë, pasi ndëshkimit të William me kartonin e dytë të verdhe dhe të kuqin. Pas kësaj sfide hapëse të javës së 12-të, Kukësi mbetet në vend të tretë, me 20 pikë, ndërsa Tirana në të shtatin, me dhjetë pikë.

Tv Klan