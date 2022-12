Sfidat e së enjtes në kampionat

15:08 21/12/2022

Erzeni pret Bylisin, Egnatia ndeshet në transfertë me Kastriotin ndërsa në “Loro Boriçi” luan Vllaznia-Teuta. Tri takimet e fundit të javës së 15 të Kategorisë Superior do të luhen ditën e enjte.

Erzeni do të presë në stadiumin “Niko Dovana” Bylisin, me sfidën që do të nisë orën 13:00. Shijakasit vijnë pas humbjes ndaj Laçit dhe janë në kuotën e 21 pikëve në vend të katërt dhe fitorja është e rëndësishme për të mbajtur gjallë shpresat për një vend në Europë.

Ndërsa ballshiotët gjenden në kuotën e 15 pikëve, e vijnë pas fitores në transfertë ndaj Egnatias. Në të njëjtin orar, Kastrioti do të presë rrogozhinasit në stadiumin e Kamzës. Krutanët janë në kuotën e 18 pikëve pas 14 javëve të luajtura, ndërsa Egnatia ka 3 më shumë.

Rrogozhinasit kanë marrë 11 pikë nga sfidat në transfertë, duke treguar se në sfidat jashtë janë të rrezikshëm.

Sfida e tretë do të jetë ajo midis Vllaznisë dhe Teutës në orën 15:45. Kuqeblutë do të përpiqen të rikthehen te suksesi, ndërsa nuk kanë fituar në tri takimet e fundit në kampionat.

Ndërsa durrsakët do të kërkojnë që të marrin triumfin e tretë radhazi në kampionat, e ti shkëputen edhe më shumë fundit të tabletës. Kurse shkodranët kanë nevojë për tri pikët, për t’iu afruar ekipeve kryesuese.

Klan News