Sfidat e së martës në të 16-at

20:20 05/12/2022

Dita e martë do të dhurojë dy përballje të tjera të fazës së 16-ve të Kupës së Botës. Në orën 16:00, Maroku do të përballet me Spanjën në stadiumin “Education City Stadium”.

Përfaqësuesja afrikano-veriore e nis si jo favorite, por synimi i tyre është që t’i shkaktojnë një befasi të madhe kampionëve të vitit 2010. Maroku rikthehet në këtë fazë pas 36 vitesh. Trajneri Valid Regragi u shpreh se lojtarët e tij në botëror e kanë të qartë se luajnë vetëm finale.

Kurse tekniku i Spanjës, Luis Enrike tha se është i bindur se futbollistët e tij do të fitojnë ndaj rivalëve, e po ashtu janë të aftë të përballojnë presionin në rast të gjuajtjes së penalltive.

Edhe Zvicra kreu përgatitjet e fundit përpara ndeshjes kundër Portugalisë të vlefshme për të 16-at e Kupës së Botës. Zviceranët dolën të dytët në grup pas Brazilit, pasi triumfuan ndaj Kamerunit dhe Serbisë.

Me golin që Xherdan Shaqiri realizoi kundër përfaqësueses serbe, u kthye në lojtarin e vetëm zviceran që ka realizuar në tri botërorët e fundit.

Gjithashtu shqiptaro-zvicerani është një gol larg arritjes së rekordit të vendosur nga Sep Huegi në vitin 1954, për më shumë rrjeta të realizuara në një botëror me fanellën helvete. Trajneri i Zvicrës Murat Jakin foli për këtë përballje të rëndësishme.

“Mirë, ne jemi gati! Ekipi është i kompletuar! Futbollistët që ishin me probleme, tani janë rikuperuar e janë bashkuar me grupin. Mezi sa po e presim këtë përballje. Është shans i madh për ne të bëjmë histori me Zvicrën. Kemi parë se sa euforikë janë njerëzit rreth faktit që kemi arritur këtu dhe do të donim shumë t’u dhuronim tifozëve edhe një ndeshje. Jemi gati dhe mezi sa po e presim këtë sfidë”.

Por edhe kapiteni i Portugalisë Kristiano Ronaldo po kërkon një sukses tjetër. Ai synon që të barazojë rekordin për gola të shënuar në një kupë bote me luzitanët, që mbahet nga Eusebio, i cili realizoi nëntë në 1966 në Angli.

Trajneri Fernando Santos tha se kapiteni është i përqendruar për përballjen.

“Dy ekipe mjaft të forta në të 16-at. As që diskutohet që do të jetë një ndeshje e fortë, por Portugalia beson se mund të fitojë”.

Sfida mes dy kombëtareve do të luhet në orën 20:00 të së martës në stadiumin “Lusail”.

