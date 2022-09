Football Ligue 2 9ème journée Ac Ajaccio - Valenciennes Qazim LACI







Sfidë vendimtare në Izrael

23:45 22/09/2022

Laçi e Broja: Presioni për rezultat pozitiv në kahun tonë



Pas debutimit në Lig Ë franceze, Qazim Laçi është gati për të përjetuar sërish emocionet e fanellën kombëtare. Mesfushori nuk ka frikë nga konkurenca, teksa thekson se presioni është në krahun e tyre.



Pavarësisht mungesës së minutave këtë sezon, Armando Broja pranoi se është në formë dhe gati për të kontribuar me kuqezinjtë.



Kombëtarja do të udhëtojë drejt Izraelit për të sfiduar vendasit të shtunën në orën 20:45. Takimi do transmetohet falas në televizionin kombëtar “Klan”.

Klan News