Sfidon Dinamon në stadiumin “Air Albania”

22:49 09/02/2022

Mehmeti: Grupi është mbi individin, dua mbështetjen e tifozëve

Fitorja e fundjavës ndaj Teutës ka rritur optimizmin te Partizani. Katër golat e shënuar ndaj kampionëve në fuqi të Superligës dhe Superkupës së Shqipërisë pritet të karikojnë siç duhet skuadrën e kuqe, që ka një test tepër të vështirë këtë të enjte ndaj Dinamos.

“Është një bonus emocional që të jep entuziazëm por duhet të jemi në ekuilibër sepse është ndeshje specifike kundër Dinamos. Besoj se jemi munduar ta përgatisim ndeshjen në mënyrën e duhur, por doja të bëja edhe një thirrje për tifozët tanë të zjarrtë sepse janë shumë të rëndësishëm dhe nuk ia dalim dot pa ta”.

Tekniku Mehmeti kërkoi edhe ndihmën e tifozëve të Partizanit për të kaluar në fazën tjetër.

“Nuk e meritojmë të jemi këtu, i shikojmë javë pas jave dhe në bazë të çdo ndeshjeje që do zhvillojmë do shohim dhe objektivin. Nuk mund të flasim për gjëra që në këto momente nuk mund t’i shikosh përpara”.



Sfida mes Partizanit dhe Dinamos është e vlefshme për raundin çerekfinal të Kupës. Dueli i parë ka përfunduar në barazim 1-1, duke lënë gjithçka të hapur për përballjen që do luhet në stadiumin “Air Albania” duke nisur nga ora 18:00 e kësaj të enjte.

