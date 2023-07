Sfilata e “Chanel” me koleksionin e vjeshtës në lumin Seine

18:40 05/07/2023

Drejtoresha krijuese e “Chanel”, Virginie Viard zgjodhi brigjet me kalldrëm të lumit Seine si skenë për koleksionin më të fundit të modës së lartë të “Chanel”. Me Kullën Eifel në distancë, dashamirësit e botës së modës lundruan në terrenin e pabarabartë për një koleksion në natyrë që festonte shpirtin e Parisit.

Modelet kaluan përgjatë pistës me kalldrëm, me kostume stofi të zbukuruara me motive lulesh në tonalitetet e vjeshtës.Modelja franceze Caroline de Maigret hapi spektaklin, me një pardesy të gjatë stofi të ngushtë dhe me një pale stileto me majën prej ari. Koleksioni i vjeshtës i “Chanel” përfshinte edhe fustane të zinj, të ndritshëm dhe xhakete me temina ngjyrë ari.

Sfilata u zhvillua në ditën e dytë të prezantimeve të ‘Haute Couture’ që do të zgjasin në Paris deri më 6 Korrik, në të cilën do të shfaqen edhe marka të tjera të luksit si ‘Dior’,’Fendi’ në pronësi të LVMH, si dhe labelin italian ‘Valentino’.

