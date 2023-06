Sfilata e pazakontë e modës në Jordani

10:04 19/06/2023

Në vend të modeleve parakaluan personat me aftësi të kufizuara

Një sfilatë e pazakontë mode është mbajtur në Jordani. Në vend të modeleve me linja perfekte trupore, këtë herë ata që parakaluan në pasarelë ishin persona me aftësi të kufizuara. Gjithsej 32 persona me aftësi të kufizuara morën pjesë në këtë projekt që promovon rëndësinë e aksesit dhe mundësive të barabarta për të gjithë.

“Mesazhi im sot është se personat me aftësi të kufizuara janë unikë. Ata mund të punojnë dhe të jenë kreativë. Mund të merren me modë, të këndojnë, të luajnë muzikë dhe ta duan jetën. Këta njerëz meritojnë një shans dhe kjo është ajo që ne bëmë, ne besuam tek aftësitë e tyre dhe gjithashtu besuam se ata mund të jenë njerëz produktivë në shoqëri.”

WATCH: A fashion show held in Amman, Jordan, celebrated models and creators with disabilities. More than 30 people participated in the project 'Inclusive Runway,' which promotes equal opportunities for all pic.twitter.com/zwTzKu5yr2