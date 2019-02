Shahini u përgjigjet pedagogëve: Bojkoti dhe ultimatumet, të panevojshme

Ministrja e Arsimit Sportit dhe Rinisë, Besa Shahini ka reaguar të premten pas takimit të paradites që pati me disa pedagogë.

Paralajmërimit të pedagogëve se do të presin deri në darkë për një përgjigje nga ministrja para se të hedhin hapin tjetër, Shahini iu përgjigj: “Nuk besoj në të vërtetë që bojkoti dhe ultimatumet janë mjete të nevojshme në këtë periudhë kur e gjithë vëmendja jonë është tek arsimi i lartë dhe kemi filluar një proces të mirëfilltë dialogu.”

Ministrja tha se me pedagogët kishte ndarë disa mendime të ndryshme, por “jam e bindur se kemi një qëllim të përbashkët, që është përmirësimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri.”

“Edhe pse nuk u dakordësuam në fund, mendoj se kjo është krejt normale. Ishte një takim që gjithësesei shërbeu për të shuar disa dyshime që pedagogët kishin për paktin për universitetin. Ne do të vazhdojmë t’i dëgjojmë të gjithë, por do të vijojmë duke udhëhequr, do të vazhdojmë të ecim përpara. Është me rëndësi të madhe për ne që shumica e stafeve akademike dhe studentëve janë mbështetës të Paktit për Universitetin dhe pjesëmarrës në dialogun që kemi filluar.”

Pas takimit me Ministren, Pedagogu Mark Marku tha më herët të premten se “ne e konsiderojmë këtë si një mospërgjigje ndaj kërkesave, presim deri në darkë nëse ajo do ketë një përgjigje konkrete dhe pastaj do të mbledhim takimin e asambleve, asamblenë dhe do të marrim një qëndrim për këtë mosreagim të ministres ndaj kërkesave tona.”/tvklan.al