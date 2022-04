Shakaja që trembi Katerinën e Love Story: Duhet të ikësh sot nga programi…

Shpërndaje







16:34 01/04/2022

Dita e 1 Prillit është e njohur si “Dita e Gënjeshtrave”. Ditën e sotme në “Love Story Talk” Eni Shehu kishte përgatitur një rreng për fronisten, Katerinën.

Ai i tha që do duhej që të largohej nga programi sepse kështu ka vendosur produksioni pas një sinjalizimi. Katerina është habitur disi me këtë vendim, megjithatë e vuri gjithmonë në pikëpyetje ato që i fliste Eni Shehu.

Por mes të gjithë këtyre “të këqijave”, doli një e mirë për Katerinën. Eni, konkurrenti me të cilin ka pasur disa takime, tha se nëse ajo del, ai do të largohet bashkë me të.

Por nuk është nevoja, pasi e gjitha ishte një shaka për 1 Prillin.

Eni Shehu: Do ta nisim me një vendim shumë të vështirë që i është dashur të marrë produksionit. Ka lidhje me ty Katerina. Në adresë të Love Story ka mbërritur një sinjalizim, që na ka shtrënguar të vendosim që eksperienca jote të përfundojë sot këtu.

Katerina: Është shaka kjo? Mos më bëni të vdes këtu.

Eni: Nëse largohet Katerina, largohem edhe unë bashkë me Katerinën?

Katerina: Çfarë ka ndodhur, apo është thjesht shaka?

Eni Shehu: Është 1 Prilli!/tvklan.al