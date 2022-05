Shakira, Kylie, Minogue magjepsin Kanën

15:23 26/05/2022

Filmi biografik “Elvis”shënoi ditën e 9-të të festivalit

Shakira, Kylie Minogue dhe Ricky Martin sollën fuqinë e yjeve të muzikës në tapetin e kuq të Kanës mbrëmjen e së mërkurës ndërsa filmi biografik i Elvis Presly shënoi ditën e nëntë të premierës së festivalit.

Yjet e muzikës botërore kishin zgjedhur të visheshin të gjithë me të zeza ,ku binte në sy, ylli kolumbian Shakira , me një bust të gjatë të shoqëruar me doreza të tejdukshme.

Grupi italian i rokut Maneskin, me këngëtarin kryesor Damiano David , erdhi gjithashtu në Palais des Festivals për premierën e filmit të Baz Luhrmann. Aktori në rolin e Elvis Presley, Austin Butler, mbërriti me të dashurën, modelen Kaia Gerber, e cila kishte veshur një fustan ngjyrë të kuqe flakë.

Aktorja Sharon Stone zgjodhi gjithashtu të përshtatej me tapetin teksa kishte veshur një fustan të kuq të ndezur me gura.Ish-modelet e Victoria’s Secret, Adriana Lima dhe Candice Sëanepoel gjithashtu ishin të pranishme.

Festivali i filmit përfundon të shtunën më 28 Maj kur do të shpallet fituesi i Palmës së Artë.

Klan News