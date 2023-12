Shakira me një dashuri të re në horizont?

21:40 25/12/2023

Një vit pas ndarjes nga Gerard Pique, Shakira duket se po krijon një marrëdhënie të re të qëndrueshme.

Mediat spanjolle shkruajnë se 46-vjeçarja është afruar me Rafael Arcauten, një producent muzikor argjentinas, i cili duket se i ka ndezur emocionet pozitive pas një viti të lodhshëm për yllin e Pop-it latin.

Ajo që e bind më shumë artisten është prania e 44-vjeçarit që e mbush me buzëqeshje dhe qetësi ndërsa mësohet se ai është shumë i kujdesshëm në hapat që hedh në këtë marrëdhënie me artisten e cila pritet se si do të shkojë në të ardhmen.

Arcaute është mjaft i suksesshëm në fushën e muzikës dhe është vlerësuar me 18 çmime Grammy gjatë karrierës së tij 21-vjeçare.

