Shans për t’u arratisur drejt titullit

18:51 29/03/2023

Barcelona “mal” mungesash në duelin ndaj Elche

Pushimet për shkak të kombëtareve nuk kanë rezultuar efikase te Barcelona. Katalanasit do të vuajnë mungesa të rëndësishme në duelin e radhës në kampionat ndaj Elche. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Xavit i duhet të bëj llogaritë pa 6 futbollistë në transfertën e së Shtunës.

Ata që e kanë të sigurt mungesën në stadiumin e Elche janë Araujo, Christensen, Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele dhe Raphinha, me brazilianin që nuk do të jetë në dispozicion për shkak kartonash. Lojtarë stabël në formacionin e Xavi-t, që gjithsesi do të ketë alternativat e duhura për t’i zëvendësuar.

Diferencat mes dy skuadrave janë të shumta, diçka që e konfirmon edhe distanca prej 55 pikësh në renditje. Ky është hendeku më i madh historik në La Liga pas 26 javësh kampionat. Për të gjetur diferencën më të madhe mes vendit të parë dhe të fundit duhet të kthehemi në sezonin 2017-2018 kur Blaugrana udhëhiqte ndaj Malagës me 53 pikë.

