“Shansi i një jete”, hapet ekspozita e Vermeer

23:42 07/02/2023

Me 28 piktura të mjeshtrit hollandez të shekullit të 17-të

“Shansi i një jete” mund të jetë i drejtë: kurrë më parë nuk janë mbledhur në të njëjtin vend kaq shumë vepra të Johannes Vermeer, mjeshtrit holandez të shekullit të 17-të dhe ka shumë pak gjasa që ata të jenë përsëri.

Nga më pak se 40 piktura që shumica e ekspertëve ia atribuojnë artistit, Rijksmuseum në Amsterdam ka marrë 28. Retrospektiva e tij e parë Vermeer ka shitur më shumë bileta paraprake se çdo shfaqje në historinë e muzeut.

I lindur në vitin 1632, Vermeer është mjeshtri më enigmatik nga holandezët. Përveç pikturave të tij, nuk ka mbetur asgjë prej tij: as letra, as shkrime, as ditar. Ai u trajnua si artist, por puna e tij mezi u njoh gjatë jetës, kryesisht sepse, në një vend protestant, ai u konvertua në katolik kur u martua në moshën 21-vjeçare.

Krahas veprave të famshme si “Girl With A Pearl Earring” ne 1664 dhe “The Milkmaid” ne 1659, ekspozita përmban dy piktura të njohura të Vermeer-it në natyrë, disa piktura të mëdha dhe një varg portretizimi të tij të grave, duke përfshirë instrumentet e lojës,duke lexuar dhe punuar.

“Ajo që të bie mjaft në sy kur shikon Vermeer-in është se në pikturat e tij, janë kryesisht femrat ato që janë protagoniste”, tha kuratori Pieter Roelofs, duke vënë në dukje se Vermeer kishte shtatë vajza.

Roelofs tha se veprat e Vermeer-it janë më shumë se diçka që mund të krijojë një sy i mirë dhe një dorë e aftë. Analizat e fundit tregojnë se përbërja e The Milkmaid ka ndryshuar disa herë, veçanërisht duke hequr gjërat për ta thjeshtuar atë.

Muzetë në Gjermani, Francë, Japoni, Skoci, Irlandë, Angli dhe Shtetet e Bashkuara kontribuan në këtë ekspozitë, e cila hapet të premten dhe zgjat deri në Qershor.

Klan News