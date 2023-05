Shantazhonte bizneset, arrestohet inspektori

18:42 25/05/2023

SPAK: Kërcënonte se do u vinte 1 mln lekë gjobë, merrte gjysmën e shumës në mënyrë të paligjshme

Një inspektor shëndetësor është vënë në pranga me urdhër të Prokurorisë së Posaçme. Në njoftimin e SPAK thuhet se shtetasi me inciale M.M prezantohej si inspektor pranë Inspektoriatit të Shëndetësisë, shkonte për kontroll në subjekte të ndryshme, tregtarë në qytetin e Tiranës, tek të cilët ushtronte presion se nuk kishin licencimin e duhur për vijimin e aktivitetit.

“Ai i kërcënonte se do u vinte gjoba deri në një milionë lekë si dhe me mbylljen e biznesit deri në likuidimin e kësaj mase administrative. Po ashtu, ‘inspektori’ u thoshte subjekteve tregtare se një problem i tillë mund të zgjidhej kundrejt përfitimit të parregullt, vetëm pas marrjes prej tij të gjysmës së shumës së gjobës që vihet në raste të tilla e më konkretisht të shumës prej 500 mijë lekësh, por një pjesë e kësaj shume monetare duhej të paguhej brenda 24 orëve; përndryshe do vijohej me procedurat administrative të aplikimit të gjobës dhe mbylljes së aktivitetit deri në likujdimin e masës administrative.

Inspektori është arrestuar në flagrancë, ndërsa iu sekuestruan 200 mijë lekë , e përftuar në mënyrë të paligjshme”, thuhet në njoftimin e SPAK.

