Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar një shpërblim deri në 20 milionë dollarë për informacione rreth programit bërthamor të Iranit.
Programi “Shpërblime për Drejtësi” (Rewards for Justice) i Departamentit të Shtetit ofron gjithashtu mundësinë e zhvendosjes së personit që jep detaje të tilla.
Paratë ofrohen për informacione që kanë lidhje me “objektet, pajisjet dhe personelin përkatës”.
Departamenti i Shtetit theksoi se “mosrespektimi nga ana e Iranit i detyrimeve ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka çuar në kufizimin e informacioneve lidhur me prodhimin dhe inventarin e komponentëve kyç, siç janë centrifugat bërthamore”.
Centrifugat janë të nevojshme për prodhimin e uraniumit të pasuruar, i cili mund të përdoret për të krijuar lëndë djegëse për reaktorë civilë, por edhe për armë bërthamore, nëse pasurohet deri në një pastërti prej rreth 90% ose më shumë.
Presidenti Donald Trump ka deklaruar disa herë se objektet bërthamore të Iranit ishin “shkatërruar plotësisht” pas një fushate bombardimesh në qershor të vitit të kaluar.
Irani, nga ana tjetër, këmbëngul se programi i tij bërthamor është paqësor dhe se nuk ka ndërmend të zhvillojë armë bërthamore.
Ndërkohë, ushtria amerikane bëri të ditur se po krijon një grup pune për të forcuar përpjekjet e Uashingtonit për të kufizuar lëvizjen e armëve dhe materialeve të sanksionuara nga Irani përtej kufijve të tij.
Sipas BBC-së, imazhet satelitore sugjerojnë se pranë bazave të raketave iraniane po zhvillohen punime të mëdha ndërtimi.
Klan News
/tvklan.al