SHBA akuzon një çift për pastrimin e 4.5 miliardë Dollarë në Bitcoin

Shpërndaje







22:57 09/02/2022

Ky rast përbën vjedhjen më të madhe në kriptmonedhën dixhitale

Autoritet amerikane kanë zbuluar vjedhjen më të madhe të kriptomonedhës Bitcoin, duke sekuestruar një rekord prej 3.6 miliardë Dollarësh. Sipas hetuesve,Bbitcoin i vjedhur e kishte origjinën nga hakimi i Bitfinex në vitin 2016.

Sipas Departamentit të Drejtësisë ky është sekuestrimi më i madh financiar i kapur ndonjëherë. Zëvendësprokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco, tha në një deklaratë se ky rast tregon se kriptomonedha “nuk është një strehë e sigurt për kriminelët”.

“Në një përpjekje të kotë për të ruajtur anonimitetin dixhital, të pandehurit pastronin fondet e vjedhura përmes një labirinti transaksionesh me kriptomonedha”, vijon më tej ajo.

Në kohën e hakimit, kriptomonedha e vjedhur kishte vlerë rreth 71 milionë Dollarë. Por vlera e Bitcoin është rritur që nga ajo kohë , duke bërë që vlera të shkojë në 4.5 miliardë Dollarë.

Çifti njujorkez Ilya Lichtenstein dhe gruaja e tij, Heather Morgan u arrestuan në Manhattan. Ata përballen me akuza për pastrim parash dhe çështja është paraqitur në një gjykatë federale në Uashington. Ata të dy do të vendosen në arrest shtëpie dhe do të monitorohen elektronikisht. Derisa gjykatat të japin vendimin e tyre ata do të ndalohen nga përfshirja në transaksione me kriptomonedha. Nëse shpallen fajtorë ata do të vuajnë një dënim prej 20 vitesh burg.

Klan News