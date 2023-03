SHBA, Britania dhe Australia prezantojnë planin e ri të nëndetëseve

Shpërndaje







17:30 14/03/2023

Presidenti amerikan u shpreh se kjo synon rikthimin e paqes në rajonin Indo-Paqesor, Pekini e cilëson dëmtim stabiliteti

SHBA, Britania e Madhe dhe Australia zbuluan planet e tyre për krijimin e një një flotë të re nëndetësesh me energji bërthamore, që synon të kundërshtojë ndikimin e Kinës në rajonin Indo-Paqësor.

Do të jetë Australia e para e cila do të marrë nëndetëset e saj të para me energji bërthamore ku vetëm tre prej tyre do të dërgojë SHBA. Duke folur së bashku me kryeministrat e Mbretërisë së Bashkuar dhe Australisë – Rishi Sunak dhe Anthony Albanese – në San Diego të Kalifornisë, Biden theksoi se nëndetëset do të jenë “me energji bërthamore, jo të armatosura bërthamore”.

“Ndërsa jemi në pikën kthese të historisë ku puna e palodhur për rritjen e parandalimit dhe promovimin e stabilitetit do të ndikojë në perspektivat e paqes për dekadat e ardhshme. Unë mendoj se është një ditë historike për vendin tonë.”

Pekini e ka cilësuar këtë marrëveshje të madhe detare si dëmtim për paqen dhe stabilitetin. Britania do të marrë dorëzimin e nëndetëses së saj të parë SSN-AUKUS në fund të viteve 2030 dhe Australia do të marrë të parën në fillim të viteve 2040.

“Në 18 muajt e fundit, sfidat me të cilat përballemi janë rritur. Pushtimi i paligjshëm i Rusisë në Ukrainë, vetëbesimi në rritje i Kinës, sjellja destabilizuese e Iranit dhe Koresë së Veriut, të gjitha kërcënojnë të krijojnë një botë të përcaktuar nga rreziku, çrregullimi dhe përçarja. Përballë Ky realitet i ri, është më e rëndësishme se kurrë që ne të forcojmë qëndrueshmërinë e vendeve tona. Kjo është arsyeja pse Britania e Madhe po njofton sot një rritje të konsiderueshme në buxhetin tonë të mbrojtjes. Ne po ofrojmë një shtesë prej 5 miliardë paund mbi dy vitet e ardhshme.”

Marrëveshja do të vendosë gjithashtu nëndetëset amerikane dhe britanike në Australinë Perëndimore për të ndihmuar në trajnimin e ekuipazheve australiane. Nëndetëset do të jenë në gjendje të operojnë më tej dhe më shpejt dhe Australia gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë sulme me rreze të gjatë për herë të parë kundër armiqve. Kryeministri i Australisë tha se plani i cili do t’i kushtojë Canberrës deri në 368 miliardë dollarë australianë gjatë 30 viteve shënon “investimin më të madh në aftësinë mbrojtëse të Australisë në të gjithë historinë e saj.

Klan News