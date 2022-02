SHBA dhe Britania i vendosin sanksione Rusisë

23:49 24/02/2022

Macron bisedon në telefon me Presidentin Rus

Në një dalje të posacme nga Shtëpia e Bardhë, Presideni Amerikan Joe Biden dënoi ashpër sulmin rus ndaj Ukrainës, duke e konsideruar atë një sulm mbi parimet që mbështesin paqen globale. Pavarësisht kësaj, ai bëri të qartë se trupat amerikane nuk do të përfshihen në konfliktin Rusi – Ukrainë, por konfirmoi se ato do të jenë në mbrojtje të vendeve aleate të NATO-s.

Ashtu siç kishte paralajmëruar më herët gjatë së enjtes ai shpalli listën e dytë të sanksioneve kundër Rusisë, kryesisht të karakterit ekonomik dhe ushtarak. Në listën prej 4 sanksionesh kufizohet aftësia e Rusisë për të bërë biznes në dollarë, euro, paund dhe jen-in japonez.

SHBA do të sanksionojë bankat ruse dhe asetet e tyre me vlerë 1 triliard dollarë si dhe do të kufizojë mundësinë për avancim teknologjik për Rusinë. Biden tha se heqja e Rusisë nga sistemi SËIFT rrjeti i sigurisë së lartë që lidh mijëra institucione financiare anembanë botës, është “gjithmonë një opsion por për momentin, ky nuk është pozicioni që mbështetet edhe nga BE.

Biden tha se këto sanksione mbështeten nga 27 vendet anëtare të BE dhe anëtarët e G7.

Gjithashtu Britania e Madhe shpalli një listë me sanksione të reja ndaj Rusisë. Kryeministri Britanik Boris Xhonson tha se këto sanksione përfshijnë ngrirjen e asteve të të gjithë bankave ruse në Britani si dhe ndalimin e kompanive ruse që të ngrenë fonde në tregjet Britanike .

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg e quajti “akt barbar” sulmin rus ndaj Ukrainës, që sipas tij shënon momentin më të rëndë të sigurisë për Europën. Nga Brukseli, ai paralajmëroi masa të rrepta për mbrojtjen e vendeve aleate.

Jens Stoltenberg: NATO vendosi të aktivizojë planin e mbrojtjes, për të forcuar mburojën e vendeve aleate në këtë krizë, çka do të na krijojë mundësinë të dërgojmë trupa dhe logjistike në vendet aleate, kudo që të jetë nevoja.

Udhëheqësit e G7 të mbledhur në një takim urgjent të mbajtur online dënuan vendimin e Putinit për të sulmuar Ukrainën duke theksuar se ai “e ka vënë veten në anën e gabuar të histories” duke “rifutur luftën në kontinentin evropian”.

Ndërkohë që në mbrëmjen e së enjtes Presidenti francez Emanuel Makron zhvilloi një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas Kremlinit Putin i dha homologut të tij francez një shpjegim “shterrues” të arsyeve të veprimeve të Rusisë në Ukrainë.

