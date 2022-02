SHBA dhe Gjermania i rikthehen bashkëpunimit të ngushtë

12:16 08/02/2022

Në krah të presidentit Biden kancelari Scholz tha se SHBA-ja dhe Gjermania janë aleatët më të afërt dhe po punonin së bashku për të frenuar më tej agresionin rus në Evropë. Ky takim rikthen klimën e ngrohtë mes dy vendeve pasi marrëdhënieve të ftohta mes ish-presidenti Trump dhe ish-kancelares Merkel. Krahas angazhimit të përbashkët për të frenuar agresionin rus në Evropë Biden dhe Scholz ishin në një mendje për të mbështetur integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE.

“Ne gjithashtu rikonfirmuam angazhimin tonë për të përfunduar punën për integrimin e Ballkanit Perëndimor në institucionet evropiane dhe për të patur më në fund një Evropë të plotë, të lirë dhe që jeton në paqe”.

Megjithë këto deklarata palët kanë një qasje të ndryshme për të ndihmuar Kievin, me Shtetet e Bashkuara që po i dërgojnë armë qeverisë ukrainase, ndërsa Gjermania u dërgoi 5000 helmeta ushtarake, duke ruajtur qëndrimin e saj për të mos dërguar armë në zonën e konfliktit.

Pikë kyçe e mosmarrëveshjeve mes Uashingtonit dhe Berlinit është ndërtimi i gazsjellësit Nord Stream 2, që do të sjellë direkt gaz natyror rus në Gjermani. Biden tha se nëse tanket dhe trupat ruse do të kalojnë kufirin dhe pushtojnë Ukrainën projekti i gazsjellësit Nord Stream 2 midis Rusisë dhe Gjermanisë nuk do të vazhdojë.

I pyetur posaçërisht për Nord Stream 2 kancelari Scholz nuk tha në mënyrë eksplicite se ky projekt do të ndërpritej, por përsëriti mesazhin e tij të solidaritetit me Ukrainën dhe vendet e NATO-s.

