SHBA do t’i japë Ukrainës bomba thërrmuese, OKB dhe 100 shtete kanë ndaluar përdorimin e tyre

15:59 08/07/2023

Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë Ukrainën me municione thërrmuese. Predhat e këtyre bombave përhapin pjesëza të vogla me eksploziv, të cilat mund të shpërthejnë në një moment të dytë, duke përbërë rrezik për civilët e pafajshëm në vendet ku hidhen. Për këtë arsye, Kombet e Bashkuara dhe më shumë se 100 vende të botës e kanë ndaluar përdorimin e tyre.

Por presidenti amerikan Joe Biden, vendi i të cilit nuk është pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare, tha për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë se Ukrainës i duhen këto bomba pasi ka mungesë municionesh.

Për Moskën që edhe vetë dyshohet se i ka përdorur këto municione gjatë luftës në Ukrainë, vendimi i Uashingtonit është “cinik”. Ndërkaq, presidenti turk Rexhep Taip Erdogan gjatë takimit me presidentin ukrainas Volodimir Zelenski në Stamboll, shprehu mbështetjen për anëtarësimin e Ukrainës në NATO me argumentin se të gjitha palët janë të fituara kur ndodhen në kushte të barabarta.

Tv Klan