SHBA feston shpalljen e Pavarësisë, politikanët shqiptarë urojnë festën e 4 Korrikut

12:29 04/07/2023

Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 4 Korrikun, që përkon me 247-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.

Me këtë rast nuk kanë munguar as urimet e politikanëve shqiptarë. Kështu kreu i qeverisë, Edi Rama, ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për festën, ndërsa ka publikuar edhe disa foto nga takimi i një dite më parë me ish-Presidentin amerikan, Bill Clinton.

Një urime me rastin e kësaj feste e ka bërë edhe Presidenti Bajram Begaj, i cili thotë se është mirënjohës e krenar për historinë që lidh Shqipërinë dhe SHBA-të.

“Si partnerë strategjikë, jemi të vendosur për të ndërtuar një të ardhme në të cilën ruajmë dhe forcojmë së bashku vlerat e demokracisë”, shkruan Begaj.

