SHBA: Forcat ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë

21:41 23/03/2022

Sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken ka deklaruar së fundmi se trupat ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë. Blinken tha se administrata e SHBA dha këtë përcaktim zyrtar pas një shqyrtimi të kujdesshëm të burimeve publike dhe të inteligjencës.

Ai shtoi se SHBA do të ndajë informacionin e saj me aleatët, partnerët dhe institucionet ndërkombëtare të ngarkuara me hetimin e pretendimeve për krime lufte.

Ky njoftim vjen përpara një takimi midis liderëve të NATO-s për luftën në Ukrainë që do të mbahet ditën e nesërme./tvklan.al