SHBA gati të dërgojë baterinë e raketave Patriot në Ukrainë

22:23 13/12/2022

Patriot do të jetë sistemi më i avancuar i raketave tokë-ajër që Perëndimi i ofron ukrainës

Një kërkesë e hershme e Ukrainës që duket se do të bëhet realitet. Shtetet e Bashkuara janë gati të miratojnë dërgimin e një baterie raketore Patriot në Ukrainë, duke plotësuar më në fund me një kërkesë urgjente të udhëheqësve ukrainas që presin me dëshpërim armët më të fuqishme për të rrëzuar raketat ruse.

Miratimi ka të ngjarë të njoftohet më vonë këtë javë, thanë tre zyrtarë, të cilët folën në kushte anonimiteti sepse vendimi nuk është përfundimtar dhe nuk është bërë publik. Dy nga zyrtarët thanë se bateritë e sistemit Patriot do të vijë nga stoqet e Pentagonit.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy u bëri presion liderëve perëndimorë të hënën gjatë takimit të G7-s që të sigurojnë armët më të avancuara për të ndihmuar vendin e tij në luftë me Rusinë. Patriot do të jetë sistemi më i avancuar i raketave tokë-ajër që Perëndimi i ofron Ukrainës për ta ndihmuar në zmbrapsjen e sulmeve ajrore ruse.

Gjatë një videokonference të hënën, Zelensky pranoi se mbrojtja e objekteve energjetike të Ukrainës nga raketat ruse dhe dronët iranianë “do të jetë mbrojtja e të gjithë Europës, pasi me këto sulme Rusia po provokon një katastrofë humanitare dhe migratore jo vetëm për Ukrainën, por edhe për të gjithë BE-në”.

Udhëheqësit e Shtëpisë së Bardhë dhe të Pentagonit kanë thënë vazhdimisht se sigurimi i mbrojtjes ajrore për Ukrainën është një prioritet dhe dërgimi i sistemit të raketave Patriot ka qenë në shqyrtim prej disa kohësh.

Miratimi i mundshëm i administratës për një bateri Patriot u raportua fillimisht nga CNN.

I gjithë sistemi, i cili përfshin një radar, një stacion kontrolli, kompjuterë dhe gjeneratorë, zakonisht kërkon rreth 90 ushtarë për të operuar dhe mirëmbajtur, megjithatë vetëm tre ushtarë nevojiten për të qëlluar.

Sistemet e raketave Patriot dhe armë të tjera të ngjashme të sofistikuara tokë-ajër janë ndër më të kërkuarat nga aleatët e SHBA-së, përfshirë vendet e Europës Lindore të shqetësuara se mund të jenë objektiva të ardhshëm të Rusisë.

Ende asnjë komnet nga Rusia për dërgimin e sistemit Patriot në Ukrainë, ndërkohë hodhi poshtë të martën një propozim paqeje me tre hapa të propozuar nga Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se Kievi duhet të pranojë “realitete” të reja, pra territoret e pushtuara. Ukraina thotë se Rusia duhet të ndalojë sulmet dhe të tërhiqet nga i gjithë territori që ka pushtuar.

Klan News