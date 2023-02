SHBA, gazetari humb jetën duke raportuar një vrasje

13:00 23/02/2023

Një 19-vjeçar qëlloi për vdekje 3 persona

Shkoi për të raportuar për një vrasje me armë që kishte ndodhur në periferi të Orlandos në Florida, por gazetari një televizioni lokal u qëllua për vdekje nga vetë autori i ngjarjes.

Gazetari është mes 3 viktimave të të shtënave me armë të 19-vjeçarit Keith Moses, i cili shfaqet në këtë foto pas arrestimit nga policia. Mes viktimave është edhe një vajzë 9-vjeçare, ndërsa të plagosur mbetën nëna e vajzës së vogël dhe një tjetër gazetar që ishte në vendngjarje.

Autori, fillimisht qëlloi për vdekje një grua për arsye të paqarta, rreth orës 11:00 me orën lokale. Pasi policia u vu në kërkim të tij, ai u shfaq pas 5 orësh në vendin ku qëlloi për vdekje gazetarin.

Hetuesit thanë se autori mund të ketë ngatërruar objektiv kur qëlloi ndaj gazetarëve duke i ngatërruar me efektivët e policisë, pasi ata ishin në një automjet pa logo. 19-vjeçari që kreu vrasjet është dënuar edhe në të kaluarën për sulme me armë.

Tv Klan

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5