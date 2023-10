SHBA i kërkon Izraelit të zbatojë ligjin humanitar

Shpërndaje







23:00 29/10/2023

Në Gaza mungesa e ushqimit rrezikon rendin publik, banorët vjedhin magazinat e OKB-së

Tymi i zi ngrihet mbi horizontin e Gazës ndërsa shpërthimet e forta dëgjohen në enklavë pasi Izraeli zgjeroi operacionet tokësore. Tanket e Forcave Izraelite të Mbrojtjes u panë duke vepruar në kufirin midis Izraelit Jugor dhe Gazës.

Ndërsa avionët luftarakë kanë goditur qindra objektiva të tjerë të Hamasit, në atë që kryeministri Benjamin Netanyahu e quajti fazën e dytë të një lufte trejavore. Të Dielën kryeministri vizitoi bazën e marinës në Ashdod ku u takua me forcat detare dhe i përshëndeti për punën që po bëjnë në mbrojtjen e vendit.

Komunikimet telefonike dhe interneti u rivendosën pjesërisht në Gaza pas një ndërprerjeje më shumë se njëditore që ndikoi keq në operacionet e shpëtimit.

“Komunikimet tona janë ndërprerë me mbarë botën, nuk mund të komunikojmë as me internet dhe as me telefonata, jemi shkëputur plotësisht nga e gjithë bota. Gaza është e izoluar nga pjesa tjetër e botës. Sulmet po godasin pranë nesh dhe askush nuk mund të na arrijë apo të gjejë grevën.”

Mungesa e ushqimit dhe ujit të pijshëm po vë në rrezik rendin publik. Mijëra banorë të Gazës hynë në magazinat dhe qendrat e shpërndarjes së ndihmave të agjencisë së refugjatëve palestinezë të Kombeve të Bashkuara, ku rrëmbyen miell dhe “artikuj bazë për mbijetesën”, tha organizata.

Në KhanYounis, banorët u panë duke mbajtur kuti dhe çanta me ndihma ushqimore përpara një magazine. Furnizimet me ndihma për Gazën janë ulur që kur Izraeli filloi të bombardojë enklavën.

Avionët luftarakë të Forcave Izraelite të Mbrojtjes goditën sipas ushtrisë mbi 450 objektiva ushtarakë që i përkisnin Hamasit në Rripin e Gazës, duke përfshirë qendrat e komandës operacionale, pikat e vëzhgimit dhe pikat e lëshimit të raketave antitank.

Autoritetet mjekësore në Rripin e Gazës thanë të dielën se 8,005 palestinezë, përfshirë 3,324 të mitur, janë vrarë nga Izraeli.

Vendet perëndimore kanë mbështetur në përgjithësi të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Por duket se Izraeli shkoi shumë larg dhe tani presioni ndërkombëtar po rritet kundër luftës dhe vendosjen e një armëpushimi humanitar.

Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, i tha televizionit CNN se Izraeli duhet të përdorë çdo mjet të mundshëm për të bërë dallimin midis civilëve palestinezë dhe militantëve të Hamasit në Gaza. Ai shtoi gjithashtu Uashingtoni i kërkoi Netanyahut të “frenojë” dhunën e kolonëve hebrenj ekstremistë kundër palestinezëve të pafajshëm në Bregun e pushtuar Perëndimor.

“Ka një detyrim dhe siç ka thënë presidenti për Izraelin, duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të bërë dallimin midis Hamasit, i cili nuk përfaqëson popullin palestinez dhe civilëve të pafajshëm palestinezë. Nuk ulet përgjegjësia për zbatimin e ligjit ndërkombëtar humanitar. Ndihma me armatim që po i ofrojmë Izraelit i nënshtrohet ligjeve të luftës dhe duhen ndërmarrë hapa për të mbrojtur jetët e pafajshme.”

Krahu ushtarak i Hamasit publikoi video që tregon atë që e përshkroi si një sulm me raketë ndaj një automjeti të blinduar izraelit në kufirin me Gaza.

Shqetësimet janë rritur për sigurinë e mijëra palestinezëve të strehuar brenda spitalit Al-Quds në Gaza, pasi morën një paralajmërim për evakuim nga ushtria izraelite. Qëndrojnë të strehuar aty rreth 14,000 njerëz, përveç pacientëve dhe 800 të lënduarve që marrin trajtim në urgjencë.

Me rikthimin e internetit po del në dritë shkalla e shkatërrimit, këtu xhamia e rrafshuar BilalBinRabah në DeirAl-Balah të Gazës.

Banorët e lagjes Al-Nasir të qytetit të Gazës nxituan për të tërhequr të mbijetuarit dhe trupat e pajetë pasi një sulmi ajror izraelit goditi zonën të Shtunën.

Klan News