SHBA i kërkon Rusisë që ta lirojë menjëherë Navalnyn

10:46 10/09/2022

Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë që ta lirojë menjëherë politikanin opozitar, Aleksei Navalny, i cili është dërguar së fundi në çeli.

“Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga ndërhyrja që po bën Qeveria ruse në të drejtat e Aleksei Navalnyt”, ka thënë zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, Ned Price.

Navalny ka thënë përmes disa postimeve në Twitter, më 8 Shtator, se autoritetet e burgut e kanë akuzuar atë se është përfshirë në aktivitete kriminale jashtë burgut, dhe për pasojë i kanë hequr të drejtën e takimeve me avokatin.

Navalny, i cili është duke vuajtur dënimin me burg për dy akuza – shkelje të rregullave të dënimit me kusht, dhe për përvetësim – në një burg 260 kilometra në lindje të Moskës, ka thënë se autoritetet e kanë dërguar në çeli dhe ia kanë kumtuar vendimin.

Kur Navalny i ka pyetur se çfarë krime mund të ketë kryer ai nga burgu, ata i kanë thënë se “nuk të lejohet ta kuptosh”.

Sipas tij, ai do të kalojë 15 ditë në çeli, për herë të katërt prej kur është burgosur.

Navaly, i cili njihet si kritik i ashpër i Kremlinit, është arrestuar në janar të vitit 2021, pas kthimit në Moskë nga Gjermania.

Në Berlin, ai është trajtuar pas helmimit me agjent nervor në Siberi.

Navalny e ka akuzuar presidentin rus, Vladimir Putin për këtë sulm, mirëpo Kremlini ka hedhur poshtë diçka të tillë.

Ai është dënuar me dy vjet e gjysmë burgim për shkelje të dënimit me kusht dhe më pas me nëntë vjet burgim nën akuzat për përvetësim.

Ai dhe mbështetësit e tij kanë thënë vazhdimisht se këto akuza janë të motivuara politikisht. /REL