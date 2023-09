SHBA i ‘tërheq veshin’ Kurtit

12:21 15/09/2023

Pritet thellimi i sanksioneve ndaj qeverisë kosovare

Departamenti Amerikan i Shtetit, shprehu në një deklaratë zhgënjimin që nuk u arrit ndonjë përparim në raundin e ri të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve.

“Presim që të dyja vendet t’i marrin seriozisht detyrimet e tyre në marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, që është arritur më herët këtë vit. Koha po kalon. Ne duam të shohim përparim në detyrimet ekzistuese dhe ato të mëparshme, të ndërmarra në dialog dhe me Marrëveshjen e Ohrit, duke përfshirë këtu themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Ne do të konsultohemi brenda dhe me partnerët tanë evropianë për hapat e ardhshëm. Dialogu i lehtësuar nga BE-ja është e vetmja rrugë përpara për Kosovën dhe Serbinë”.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, patën dështimin e radhës në bisedimet e tyre në Bruksel me ndërmjetësimin e shefit të Politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrell dhe të dërguarit të BE-së për Dialogun, Mirosllav Lajçak. Takimi nuk prodhoi ndonjë rezultat.

Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë pohimet e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, se gjatë takimit me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç, në Bruksel, vetëm ai ka paraqitur një propozim për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Dokumenti, i cili ju paraqit palëve parashikon si hap të parë “Hapjen e procesit negociues për Statutin e instrumenteve për vetëmenaxhim të serbëve në Kosovë“, që nënkupton bashkësinë e Komunave.

Paralelisht, Serbia nuk do të insistonte më në përdorimin e fusnotës, apo pjesëmarrjen e UNMIK-ut për të shoqëruar prezencën e Kosovës në forumet rajonale.

Hap i radhës, sipas këtij propozimi të BE-së, do të ishte që palët të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të njëra-tjetrës dhe do të përmbaheshin nga çdo formë e dhunës, apo nxitjes së dhunës. Sipas BE-së, më pas do të ndërpriteshin strukturat e administruara nga Serbia në Kosovë dhe transformimi i tyre nën instrumentet e vetëmenaxhimit. Kjo do të pasohej nga njohja e dokumenteve dhe simboleve shtetërore.

Si hap i radhës do të ishte marrëveshja për një udhërrëfyes të detyrueshëm për zbatimin e angazhimeve që dalin nga marrëveshjet nga e mëparshme në dialog.

Formalizimi i statutit të Kishës Ortodokse të Serbisë në Kosovë do ta përbënte hapin e radhës, pasuar me shkëmbimin e misioneve të përhershme diplomatike. Serbia, pas kësaj, nuk do të kundërshtonte anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare, ndërsa Kosova do të kompletonte procedurën e brendshme për mbrojtjen e objekteve kulturore dhe fetare serbe.

Po ashtu, sipas propozimit të BE-së, do të vendosej një grup i veçantë i punës, i udhëhequr nga Bashkimi Evropian, për implementimin e neneve të marrëveshjes. Kurse, pas kësaj, do të pasonte organizimi i konferencës së donatorëve dhe përgatitja e projekteve nga palët.

Në fund, sipas këtij propozimi të BE-së, do të nisnin negociatat për marrëveshjen ligjërisht e detyrueshme për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve.

