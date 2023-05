SHBA-ja dënon përpjekjet e Kosovës për t’i futur kryetarët në objektet komunale në veri

18:14 26/05/2023

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, e ka dënuar aksionin e sotëm të policisë në veri. Hovenier tha se masat e dhunshme duhet të ndalen menjëherë.

“Shtetet e Bashkuara dënojnë veprimet e vazhdueshme të autoriteteve kosovare për të hyrë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës”, tha Hovenier.

Të premten një numër i madh i protestuesve serbë kishin bllokuar hyrjet e objekteve komunale në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq. Me këtë rast, është dashur edhe intervenimi i policisë./klankosova

The United States condemns the ongoing action by Kosovan authorities to access municipal buildings in the north of Kosovo. Today’s violent measures should be immediately halted.