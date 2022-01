SHBA kërcënon Rusinë me gazsjellësin

Shpërndaje







19:32 27/01/2022

SHBA ka kërcënuar se do të ndalojë hapjen e një tubacioni kyç që do të lidhë gazin rus me Europën Perëndimore, nëse Rusia pushton Ukrainën. Nord Stream 2 do të shkonte nga Rusia në Gjermani, por zyrtarët në Berlin thanë se projekti mund të përballet me sanksione nëse Rusia sulmon.

Aleatët perëndimorë kanë paralajmëruar se pasoja mbi ekonominë ruse në rast të një sulmi të saj mbi Ukrainën dhe reagimet e fundit sinjalizojnë pikërisht një ngurtësim të qëndrimit të tyre ndaj tubacionit fitimprurës.

Ndërkaq Rusia vijon të mohojë se po planifikon një sulm ndaj Ukrainës. Por grumbullimi i dhjetëra mijëra trupave ruse në kufijtë e Ukrainës në javët e fundit ka nxitur tensionet dhe ka shtuar frikën e një pushtimi.

“Dua të jem shumë i qartë: nëse Rusia pushton Ukrainën në një mënyrë ose në një tjetër, Nord Stream 2 nuk do të ecë përpara”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-së, Ned Price.

Pa dashur të hyjë në specifika se si do të ndalohej ky projekt apo nëse SHBA do të kishte fuqinë për ta anuluar projektin, Price nuk dha shumë shpjegime. “Ne do të punojmë me Gjermaninë për të siguruar që ajo të mos ecë përpara“, tha z. Price.

Ndërsa SHBA këmbënguli se do të ndalonte plotësisht hapjen e gazsjellësit, Gjermania vetëm tha se nuk do të përjashtonte vendosjen e sanksioneve ndaj projektit.

Klan News