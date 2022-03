SHBA, kufizime gjithëpërfshirëse për Bjellorusinë

Shtetet e Bashkuara do të vendosin kufizime gjithëpërfshirëse ndaj Bjellorusisë që prekin importet në teknologji. Lajmi u bë i ditur nga Shtëpia e Bardhë. SHBA pritet po ashtu të targetojë entitete që mbështesin si ushtrinë ruse ashtu dhe atë bjelloruse.

Jo vjen pasi Prokurori i Përgjithshëm i SHBA, Merrick Garland njoftoi ngritjen e një task force që synon të sigurojë zbatimin e plotë të sanksioneve dhe kufizimeve.

“Departamenti i drejtësisë do të përdorë të gjithë autoritetin e saj për të sekuestruar asetet e atyre individëve apo entiteteve që dhunojnë këto sanksione”, tha Garland.

“Nuk do të lemë gurë pa lëvizur në përpjekjet tona për të hetuar, arrestuar dhe ndjekur penalisht ata që me veprimet e tyre kriminale i mundësojnë qeverisë ruse të vijojë këtë luftë të padrejtë. Më lini të jem i qartë: Nëse dhunoni ligjet tona, do t’ju mbajmë përgjegjës”./tvklan.al