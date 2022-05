SHBA ofron mbështetje për Finlandën dhe Suedinë në rast agresioni ndaj tyre

22:01 18/05/2022

Presidenti Biden ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me Finlandën dhe Suedinë në rast se ndodh ndonjë agresion i jashtëm që mund të kërcënojë sigurinë kombëtare, ndërkohë që anëtarësimi i tyre në NATO është duke u shqyrtuar.

Presidenti amerikan përsëriti sërish mbështetjen për aplikimin e Suedisë dhe Finlandës për t’u bashkuar me NATO-n, duke thënë se kjo do të forconte më tej bashkëpunimin e mbrojtjes dhe me këtë lëvizje do të përfitonte e gjithë aleanca.

SHBA është vendi i fundit që ofron mbështetje për të dy vendet në rast të ndonjë agresioni.

Javën e kaluar, Mbretëria e Bashkuar ra dakord për një pakt të ndërsjelltë sigurie me të dy vendet nordike përpara vendimit të tyre për të aplikuar për anëtarësim në NATO./tvklan.al