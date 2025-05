Zbehen shpresat në Uashington se mes Kievit dhe Moskës mund të arrihet një marrëveshje e shpejtë paqeje, ndonëse zv/presidenti JD Vance dhe sekretari i shtetit Marco Rubio thonë se procesi i nxitur nga Trump ishte rruga e vetme për t’i futur palët drejt kësaj rruge.

“Tani varet vetëm nga rusët dhe ukrainasit nëse do të arrihet një marrëveshje për ndalimin e këtij konflikti brutal, që nuk ka për të mbaruar tani shpejt”, thotë JD Vance.

“Janë më afër, por mbeten shumë larg me njëri – tjetrin. Do të duhej një përparim i madh për ta bërë të mundur këtë shumë shpejt. Në të kundërt, presidenti duhet të marrë një vendim se sa kohë shtese do i japë kësaj”, shprehet Marco Rubio Sekretar i Shtetit i SHBA.

Administrata Trump po shqyrton mundësinë e ndryshimit të qëndrimit të deritanishëm e për t’iu rikthyer furnizimit të Ukrianës me armë, pasi Uashingtoni dhe Kievi nënshkruan marrëveshjen e bujshme për mineralet në bazë të së cilës Shtetet e Bashkuara angazhohen për rindërtimin e vendit.

Departamenti Amerikan i Shtetit ka gati planin për t’i shitur Ukrainës armatime me vlerë të paktën 50 milionë Dollarë.

