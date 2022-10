SHBA premton miliarda Dollarë për Ukrainën

Shpërndaje







23:55 25/10/2022

Pelosi kërkon forcimin e sanksioneve ndaj Rusisë

Ne samitin e kreve të parlamenteve në Zagreb Pelosi theksoi rëndësinë e sanksioneve të forta kundër Rusisë pasi sulmet ndaj infrastrukturës civile janë krime lufte.

Ajo garantoi pjesëmarrësit se SHBA-të do të vazhdojnë qe të dërgojnë ndihma ushtarake dhe humanitare në Ukrainë për sa kohë që presidenti amerikan Joe Biden të jetë në pushtet.

Nancy Pelosi: Fatkeqësisht, ne tani e dimë se veprimet ruse në Krime janë vetëm një dimension i sulmit gjithëpërfshirës qe u ndërmor ndaj Ukrainës. SHBA ka dhënë më shumë se 60 miliardë Dollarë ndihmë humanitare, ekonomike dhe ushtarake në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rus. Populli ukrainas po lufton për demokracinë në vendin e tij, por po lufton edhe për të gjithë ne.



Pelosi iu drejtua presidentit rus Vladimir Putin se nëse nuk është i sigurt për unitetin e Perëndimit, ai duhet të rinumërojë votat e të gjitha shteteve që dënuan aneksimin e paligjshëm të territorit ukrainas në OKB. Në një lidhje me video-online presidenti ukrainas Zelensky, kujtoi edhe një herë tmerret e luftës që përjeton çdo ditë vendi i tij ndërsa theksoi se flamuri ukrainas do të valojë përsëri në Krime sepse ajo nje dite do të çlirohet. Ukraina mori përgjegjësinë për sulmet ajrore kundër aseteve ushtarake ruse në Krime, përfshirë në bazën ajrore Saki, në Gusht.

Klan News