SHBA refuzoi propozimin e Putinit për armëpushim në Ukrainë

23:19 13/02/2024

Moska dhe Uashingtoni shkëmbyen mesazhe me ndërmjetësues në fund të 2023 dhe fillim të 2024

Sugjerimi i presidentit rus Vladimir Putin për një armëpushim në Ukrainë dhe ngrirje të luftës u refuzua nga Shtetet e Bashkuara pas kontaktit midis ndërmjetësve, thanë tre burime ruse me njohuri për diskutimet për agjencinë e lajmeve Reuters. Dështimi i qasjes së Putinit vjen teksa agresioni më vdekjeprurës në Europë që nga Lufta e Dytë Botërore hyn në vitin e tretë dhe ilustron se sa larg mbeten dy fuqitë më të mëdha bërthamore të botës.

Një burim amerikan mohoi të kishte pasur ndonjë kontakt zyrtar dhe tha se Uashingtoni nuk do të angazhohet në bisedime që nuk përfshijnë Ukrainën.

Putini i dërgoi sinjale Uashingtonit në vitin 2023 publikisht dhe privatisht përmes ndërmjetësve, duke përfshirë partnerët arabë të Moskës në Lindjen e Mesme dhe të tjerë, se është gati të konsiderojë një armëpushim në Ukrainë, thanë burimet ruse.

Putini propozonte ngrirjen e konfliktit në linjat aktuale pa lëshuar ndonjë nga territoret ukrainase të kontrolluara nga Rusia.

“Kontaktet me amerikanët dështuan”, tha në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së situatës një burim i lartë rus me njohuri për diskutimet në fund të vitit 2023 dhe fillim të 2024-s për agjencinë Reuters. Një burim i dytë rus me njohuri për kontaktet i tha Reuters-it se amerikanët i thanë Moskës, nëpërmjet ndërmjetësve, se nuk do të diskutonin një armëpushim të mundshëm pa pjesëmarrjen e Ukrainës dhe kështu kontaktet dështuan.

Një burim i tretë tha: “Gjithçka u prish me amerikanët” pasi nuk duan të bëjnë presion ndaj Ukrainës.

Ky zhvillim ndodh ndërsa presidenti amerikan Joe Biden po e nxit prej muajsh Kongresin të miratojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, por është ndeshur me kundërshtimin e aleatëve të kandidatit republikan Donald Trump.

Kremlini, Shtëpia e Bardhë, Departamenti i Shtetit i SHBA-së dhe Agjencia Qendrore e Inteligjencës (CIA) nuk pranuan të komentojnë. Në lidhje me ndihmën ushtarake, Senati miratoi të martën herët në mëngjes një paketë prej 95.3 miliardë dollarësh për Ukrainën, Izraelin dhe Tajvanin.

Ligjvënësit e miratuan paketën me 70 vota pro dhe 29 kundër, duke tejkaluar pragun e 60 votave të nevojshme. Tani projektligji shkon në Dhomën e Përfaqësuesve. Pavarësisht kalimit në Senat, paketa përballet me pengesa të reja në Dhomën e Përfaqësuesve të kontrolluar nga republikanët.

