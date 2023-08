SHBA/ Republikanët, në debatin e parë televiziv

15:56 24/08/2023

Mungon Trump: Disa prej rivalëve s’kanë as 1% mbështetje

Tetë pretendentët republikanë për kandidaturën presidenciale të partisë së tyre në zgjedhjet e 2024-ës u përballën me njëri-tjetrin në të parin debat televiziv në studion e Fox News, një debat ku mungoi më i rëndësishmi, Donald Trump.

Ish-shefi i Shtëpisë së Bardhë u shfaq përballë ish-gazetarit të Fox, Taker Karlson, i cili në profilin e tij në Twitter e transmetoi paralelisht intervistën e regjistruar më herët.

Mungesën e tij në debat, Trump e argumentoi me faktin se ai kryeson sondazhet e mbështetjes brenda partisë së tij me deri 70% dhe nuk shihte asnjë arsye pse duhej të përballej figura që s’kanë as 1% mbështetje.

Duke shprehur bindjen në fitoren e një mandati të dytë në 2024-ën, Trump dha argumentet e tij pse do ta mundë Bidenin.

Donald Trump: Ai është presidenti më i keq në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai është i korruptuar.

Gazetari Carlson: Mendon se do ia dalë në Nëntor 2024?

Donald Trump: Ju e shihni që ai nuk shkon dot deri tek helikopteri pa u penguar, kur në oborrin e Shtëpisë së Bardhë bari është vetëm 2 cm.

Ndërsa në debatin e Fox spikati Viviek Ramasuami, sipërmarrësi 38 -vjeçar i lindur nga prindër emigrante që synon Shtëpinë e Bardhë, me platformë të thuajse identike me atë të Donald Trumpit.

Viviek Ramasuami: Doni një president kukull apo një patriot që thotë të vërtetën?

Mike Pence: Nuk është koha për të marrë në punë praktikantë.

Te pyetur nëse do ta mbështesnin ish-Presidentin Trump edhe nëse do të dënohej, 6 nga 8 rivalët konfirmuan mbështetjen.

Niki Haley: Duhet të përballemi me faktin se Donald Trump është politikani më i urryer i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk fitohen zgjedhjet me të.

Niki Haley vlerësohet si një ndër performancat më të mira në debatin e parë mes rivalëve republikanë për Shtëpinë e Bardhë, që u fokusua edhe në çështje të tjera, si kriza në Ukrainë, marrëdhëniet me Kinën apo ndryshimet klimatike dhe e drejta e abordit.

