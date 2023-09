SHBA: Serbia të tërheqë ushtrinë nga kufiri me Kosovën

22:19 29/09/2023

Blinken paralajmëron sanksione për Beogradin nëse nuk shtensionon situatën

Uashington është i shqetësuar për dislokimin e madh të trupave të ushtrise serbe në kufi me Kosovën. Përmes kordinatorit për komunikime strategjike në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, John Kirby, SHBA i bëri thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet.

“Po e shikojmë dhe po e vëzhgojmë situatën. Por, qëllimi i grumbullimit të trupave ushtarake serbe, nuk mund ta them tani. Numri i trupave të grumbulluar duket qartë që kërkon destabilizim.”

Përfaqësuesi i Departamentit amerikan të Shtetit u pyet edhe nëse për ngjarjet në veri të Kosovës është e përfshirë edhe Rusia.

“Hetimet po vazhdojnë dhe duam që Serbia të marrë pjesë në keto hetime. Sulmi kishte një nivel të lartë sofistikimi, dhe nuk duket se ishin një grup personash që u mblodhën dhe vendosën ta bënin këtë sulm”.

Me herët presidenti i Serbise, Vuçiç ka zbardhur edhe një telefonatë me sekretarin amerikan i Shtetit, Antoni Blinken nga ku i është kërkuar të ulë tensionin në rajon, ndryshe pritet të ketë sanksione. SHBA ka dënuar sulmin në veri dhe vrasjen e policit Afrim Bunjaku me 24 Shtator.

